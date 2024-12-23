Епишев Алексей Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпишев Алексей Федосеевич

Епишев Алексей Федосеевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Алексей Федосеевич
Пол
муж
Номер записи
142
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Федосея [2]
Возраст по прошлой РС
полтора года
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1816
Год смерти
1812
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 625
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 17
01 | Епишев Афанасий Филиппович: 51 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федосей Афанасьевич: 30 / 34 | однодворец - сын Афанасия [1]
03 | Епишев Семен Афанасьевич: 26 / 30 | однодворец - сын Афанасия [1]
04 | Епишев Григорий Афанасьевич: 21 / 25 | однодворец - сын Афанасия [1]
05 | Епишев Федор Афанасьевич: 17 / - | однодворец - сын Афанасия [1]
06 | Епишев Лукьян Федосеевич: 5 / 9 | однодворец - сын Федосея [2]
07 | Епишев Алексей Федосеевич: полтора года / - | однодворец - сын Федосея [2]
08 | Епишев Федор Семенович: - / 1 | однодворец - сын Семена [3]
09 | Епишев Дионис Григорьевич: - / 1 | однодворец - сын Григория [4]
10 | Епишев Тимофей Филиппович: 38 / 42 | однодворец - брат родной Афанасия [1]
11 | Епишев Дмитрий Тимофеевич: 7 / 11 | однодворец - сын Тимофея [10]
12 | Епишев Афанасий Тимофеевич: полтора года / 6 | однодворец - сын Тимофея [10]
13 | Епишева Акилина: - / 35 | однодворка - жена Федосея [2]
14 | Епишева Евдокия Федосеевна: - / 13 | однодворка - дочь Федосея [2]
15 | Епишева Марина Федосеевна: - / 2 | однодворка - дочь Федосея [2]
16 | Епишева Федосья: - / 25 | однодворка - жена Семена [3]
17 | Епишева Матрена Семеновна: - / 4 | однодворка - дочь Семена [3]
18 | Епишева Елизавета: - / 20 | однодворка - жена Григория [4]
19 | Епишева Марина: - / 43 | однодворка - жена Тимофея [10]
20 | Епишева Марфа Тимофеевна: - / 20 | однодворка - дочь Тимофея [10]
21 | Епишева Федосья Тимофеевна: - / 18 | однодворка - дочь Тимофея [10]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.