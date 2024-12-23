Епишев Афанасий Филиппович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Афанасий Филиппович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 136
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 51
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1813
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Год смерти
- 1813
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 625
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 17
01 | Епишев Афанасий Филиппович: 51 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федосей Афанасьевич: 30 / 34 | однодворец - сын Афанасия [1]
03 | Епишев Семен Афанасьевич: 26 / 30 | однодворец - сын Афанасия [1]
04 | Епишев Григорий Афанасьевич: 21 / 25 | однодворец - сын Афанасия [1]
05 | Епишев Федор Афанасьевич: 17 / - | однодворец - сын Афанасия [1]
06 | Епишев Лукьян Федосеевич: 5 / 9 | однодворец - сын Федосея [2]
07 | Епишев Алексей Федосеевич: полтора года / - | однодворец - сын Федосея [2]
08 | Епишев Федор Семенович: - / 1 | однодворец - сын Семена [3]
09 | Епишев Дионис Григорьевич: - / 1 | однодворец - сын Григория [4]
10 | Епишев Тимофей Филиппович: 38 / 42 | однодворец - брат родной Афанасия [1]
11 | Епишев Дмитрий Тимофеевич: 7 / 11 | однодворец - сын Тимофея [10]
12 | Епишев Афанасий Тимофеевич: полтора года / 6 | однодворец - сын Тимофея [10]
13 | Епишева Акилина: - / 35 | однодворка - жена Федосея [2]
14 | Епишева Евдокия Федосеевна: - / 13 | однодворка - дочь Федосея [2]
15 | Епишева Марина Федосеевна: - / 2 | однодворка - дочь Федосея [2]
16 | Епишева Федосья: - / 25 | однодворка - жена Семена [3]
17 | Епишева Матрена Семеновна: - / 4 | однодворка - дочь Семена [3]
18 | Епишева Елизавета: - / 20 | однодворка - жена Григория [4]
19 | Епишева Марина: - / 43 | однодворка - жена Тимофея [10]
20 | Епишева Марфа Тимофеевна: - / 20 | однодворка - дочь Тимофея [10]
21 | Епишева Федосья Тимофеевна: - / 18 | однодворка - дочь Тимофея [10]
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