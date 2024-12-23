Епишева Марья Макаровна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Марья Макаровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 133
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Макара [2]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 625
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 16
01 | Епишев Герасим Филиппович: 52 / 56 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Макар Герасимович: 28 / 32 | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Епишева Анна: - / 64 | однодворка - жена Герасима [1]
04 | Епишева Степанида: - / 34 | однодворка - жена Макара [2]
05 | Епишева Дарья Макаровна: - / 14 | однодворка - дочь Макара [2]
06 | Епишева Марья Макаровна: - / 10 | однодворка - дочь Макара [2]
07 | Епишева Васса Макаровна: - / 8 | однодворка - дочь Макара [2]
08 | Епишева Меланья Макаровна: - / 1 | однодворка - дочь Макара [2]
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