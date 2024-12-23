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Епишева Анна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Анна
Пол
муж
Номер записи
130
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Герасима [1]
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 625
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 16
01 | Епишев Герасим Филиппович: 52 / 56 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Макар Герасимович: 28 / 32 | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Епишева Анна: - / 64 | однодворка - жена Герасима [1]
04 | Епишева Степанида: - / 34 | однодворка - жена Макара [2]
05 | Епишева Дарья Макаровна: - / 14 | однодворка - дочь Макара [2]
06 | Епишева Марья Макаровна: - / 10 | однодворка - дочь Макара [2]
07 | Епишева Васса Макаровна: - / 8 | однодворка - дочь Макара [2]
08 | Епишева Меланья Макаровна: - / 1 | однодворка - дочь Макара [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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