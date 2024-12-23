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Епишев Макар Герасимович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Макар Герасимович
Пол
муж
Номер записи
129
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Герасима [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 625
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 16
01 | Епишев Герасим Филиппович: 52 / 56 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Макар Герасимович: 28 / 32 | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Епишева Анна: - / 64 | однодворка - жена Герасима [1]
04 | Епишева Степанида: - / 34 | однодворка - жена Макара [2]
05 | Епишева Дарья Макаровна: - / 14 | однодворка - дочь Макара [2]
06 | Епишева Марья Макаровна: - / 10 | однодворка - дочь Макара [2]
07 | Епишева Васса Макаровна: - / 8 | однодворка - дочь Макара [2]
08 | Епишева Меланья Макаровна: - / 1 | однодворка - дочь Макара [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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