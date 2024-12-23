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Епишев Прокопий Антонович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Прокопий Антонович
Пол
муж
Номер записи
114
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Антона [1]
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 624
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 15
01 | Епишев Антон Федорович: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Прокопий Антонович: 22 / 26 | однодворец - сын Антона [1]
03 | Епишев Игнат Антонович: 19 / - | однодворец - сын Антона [1]
04 | Епишев Федор Антонович: 2 / 6 | однодворец - сын Антона [1]
05 | Епишев Иван Игнатович: полгода / - | однодворец - сын Игната [3]
06 | Епишев Петр Филиппович: 22 / 26 | однодворец - племянник Антона [1]
07 | Епишев Николай: 17 / 21 | однодворец - племянник Антона [1]
08 | Епишев Федор: 14 / 18 | однодворец - племянник Антона [1]
09 | Епишев Гаврил: 10 / 14 | однодворец - племянник Антона [1]
10 | Епишева Пелагея: - / 40 | однодворка - жена Антона [1]
11 | Епишева Евдокия Антоновна: - / 15 | однодворка - дочь Антона [1]
12 | Епишева Акилина: - / 54 | однодворка - жена брата Антона
13 | Епишева Анна: - / 25 | однодворка - жена Игната [3]
14 | Епишева Ефимия: - / 25 | однодворка - жена Петра [6]
15 | Епишева Любовь Петровна: - / 8 | однодворка - дочь Петра [6]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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