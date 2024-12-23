Епишев Антон Федорович
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Антон Федорович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 113
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 47
- Возраст по текущей РС
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 624
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 15
01 | Епишев Антон Федорович: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Прокопий Антонович: 22 / 26 | однодворец - сын Антона [1]
03 | Епишев Игнат Антонович: 19 / - | однодворец - сын Антона [1]
04 | Епишев Федор Антонович: 2 / 6 | однодворец - сын Антона [1]
05 | Епишев Иван Игнатович: полгода / - | однодворец - сын Игната [3]
06 | Епишев Петр Филиппович: 22 / 26 | однодворец - племянник Антона [1]
07 | Епишев Николай: 17 / 21 | однодворец - племянник Антона [1]
08 | Епишев Федор: 14 / 18 | однодворец - племянник Антона [1]
09 | Епишев Гаврил: 10 / 14 | однодворец - племянник Антона [1]
10 | Епишева Пелагея: - / 40 | однодворка - жена Антона [1]
11 | Епишева Евдокия Антоновна: - / 15 | однодворка - дочь Антона [1]
12 | Епишева Акилина: - / 54 | однодворка - жена брата Антона
13 | Епишева Анна: - / 25 | однодворка - жена Игната [3]
14 | Епишева Ефимия: - / 25 | однодворка - жена Петра [6]
15 | Епишева Любовь Петровна: - / 8 | однодворка - дочь Петра [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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