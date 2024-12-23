Епишева Дарья
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Дарья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 112
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена Андрея [3]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 624
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 14
01 | Епишев Иван Никитич: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Терентий Иванович: 31 / 35 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Андрей Терентьевич: 16 / 20 | однодворец - сын Терентия [2]
04 | Епишев Никита Терентьевич: 9 / 13 | однодворец - сын Терентия [2]
05 | Епишев Сергей Терентьевич: 2 / 6 | однодворец - сын Терентия [2]
06 | Епишева Федосья: - / 57 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Марья: - / 30 | однодворка - жена Терентия [2]
08 | Епишева Евдокия Терентьевна: - / 14 | однодворка - дочь Терентия [2]
09 | Епишева Надежда Терентьевна: - / 9 | однодворка - дочь Терентия [2]
10 | Епишева Анна Терентьевна: - / 8 | однодворка - дочь Терентия [2]
11 | Епишева Марина Терентьевна: - / полгода | однодворка - дочь Терентия [2]
12 | Епишева Дарья: - / 22 | однодворка - жена Андрея [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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