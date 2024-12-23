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Епишев Терентий Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Терентий Иванович
Пол
муж
Номер записи
102
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 624
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 14
01 | Епишев Иван Никитич: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Терентий Иванович: 31 / 35 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Андрей Терентьевич: 16 / 20 | однодворец - сын Терентия [2]
04 | Епишев Никита Терентьевич: 9 / 13 | однодворец - сын Терентия [2]
05 | Епишев Сергей Терентьевич: 2 / 6 | однодворец - сын Терентия [2]
06 | Епишева Федосья: - / 57 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Марья: - / 30 | однодворка - жена Терентия [2]
08 | Епишева Евдокия Терентьевна: - / 14 | однодворка - дочь Терентия [2]
09 | Епишева Надежда Терентьевна: - / 9 | однодворка - дочь Терентия [2]
10 | Епишева Анна Терентьевна: - / 8 | однодворка - дочь Терентия [2]
11 | Епишева Марина Терентьевна: - / полгода | однодворка - дочь Терентия [2]
12 | Епишева Дарья: - / 22 | однодворка - жена Андрея [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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