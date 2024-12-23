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Епишева Дарья Алексеевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Дарья Алексеевна
Пол
жен
Номер записи
100
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сестра Матвея [1]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 623
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 13
01 | Епишев Матвей Алексеевич: 17 / 21 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Тимофей: 8 / 12 | однодворец - племянник Матвея [1]
03 | Епишева Марья: - / 54 | однодворка - мать Матвея [1]
04 | Епишева Дарья Алексеевна: - / 24 | однодворка - сестра Матвея [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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