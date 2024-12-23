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Епишева Матрена

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Матрена
Пол
жен
Номер записи
95
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Герасима [2]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 623
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 12
01 | Епишев Андрей Прохорович: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Герасим Андреевич: 17 / 21 | однодворец - сын Андрея [1]
03 | Епишев Агафон Андреевич: 12 / 16 | однодворец - сын Андрея [1]
04 | Епишева Марфа: - / 46 | однодворка - жена Андрея [1]
05 | Епишева Варвара Андреевна: - / 18 | однодворка - дочь Андрея
06 | Епишева Матрена: - / 26 | однодворка - жена Герасима [2]
07 | Епишева Марья Герасимовна: - / 1 | однодворка - дочь Герасима [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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