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Епишева Варвара Андреевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Варвара Андреевна
Пол
жен
Номер записи
94
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Андрея
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 623
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 12
01 | Епишев Андрей Прохорович: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Герасим Андреевич: 17 / 21 | однодворец - сын Андрея [1]
03 | Епишев Агафон Андреевич: 12 / 16 | однодворец - сын Андрея [1]
04 | Епишева Марфа: - / 46 | однодворка - жена Андрея [1]
05 | Епишева Варвара Андреевна: - / 18 | однодворка - дочь Андрея
06 | Епишева Матрена: - / 26 | однодворка - жена Герасима [2]
07 | Епишева Марья Герасимовна: - / 1 | однодворка - дочь Герасима [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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