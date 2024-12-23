Епишев Герасим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпишев Герасим Андреевич

Епишев Герасим Андреевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Герасим Андреевич
Пол
муж
Номер записи
91
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Андрея [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 623
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 12
01 | Епишев Андрей Прохорович: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Герасим Андреевич: 17 / 21 | однодворец - сын Андрея [1]
03 | Епишев Агафон Андреевич: 12 / 16 | однодворец - сын Андрея [1]
04 | Епишева Марфа: - / 46 | однодворка - жена Андрея [1]
05 | Епишева Варвара Андреевна: - / 18 | однодворка - дочь Андрея
06 | Епишева Матрена: - / 26 | однодворка - жена Герасима [2]
07 | Епишева Марья Герасимовна: - / 1 | однодворка - дочь Герасима [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.