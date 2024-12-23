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Епишева Евдокия Степановна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Евдокия Степановна
Пол
жен
Номер записи
89
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сестра Елисея [1]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 623
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 11
01 | Епишев Елисей Степанович: 14 / 18 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Степанович: 21 / 25 | однодворец - брат [1]
03 | Епишева Марья Герасимовна: - / 47 | однодворка - мать Елисея [1]
04 | Епишева Пелагея Степановна: - / 24 | однодворка - сестра Елисея [1]
05 | Епишева Евдокия Степановна: - / 21 | однодворка - сестра Елисея [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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