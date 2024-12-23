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Епишев Никифор Григорьевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Никифор Григорьевич
Пол
муж
Номер записи
81
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 623
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 10
01 | Епишев Григорий Саввич: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Никифор Григорьевич: 21 / 25 | однодворец - сын [1]
03 | Епишева Христина: - / 54 | однодворка - жена Григория [1]
04 | Епишева Наталья: - / 30 | солдатка - невестка Григория [1]
05 | Епишева Степанида: - / 24 | однодворка - жена Никифора [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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