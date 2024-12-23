Епишев Николай Иванович
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Николай Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 77
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Ивана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 622
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 9
01 | Епишев Иван Борисович: 31 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Николай Иванович: 12 / 16 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишева Марфа: - / 40 | однодворка - вдова [1]
04 | Епишева Анисья Ивановна: - / 14 | однодворка - дочь Ивана [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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