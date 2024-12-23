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Епишева Марфа

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Марфа
Пол
муж
Номер записи
71
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Архипа [1]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 622
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 8
01 | Епишев Архип Борисович: 28 / 32 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Тимофей Архипович: 3 / 7 | однодворец - сын Архипа [1]
03 | Епишев Матвей Архипович: - / 4 | однодворка - сын Архипа [1]
04 | Епишева Марфа: - / 35 | однодворка - жена Архипа [1]
05 | Епишева Пелагея Архиповна: - / 11 | однодворка - дочь Архипа [1]
06 | Епишева Фекла Архиповна: - / 9 | однодворка - дочь Архипа [1]
07 | Епишева Анна Архиповна: - / 6 | однодворка - дочь Архипа [1]
08 | Епишева Наталья Архиповна: - / 1 | однодворка - дочь Архипа [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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