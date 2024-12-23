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Епишева Пелагея

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Пелагея
Пол
жен
Номер записи
64
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
мать Ивана [1]
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 622
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 7
01 | Епишев Иван Евдокимович: 26 / 30 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефрем Евдокимович: 15 / 19 | однодворец - брат родной [1]
03 | Епишева Пелагея: - / 54 | однодворка - мать Ивана [1]
04 | Епишева Василиса: - / 36 | однодворка - жена Ивана [1]
05 | Епишева Анна Ивановна: - / 17 | однодворка - дочь Ивана [1]
06 | Епишева Мария Ивановна: - / 9 | однодворка - дочь Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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