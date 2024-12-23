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Епишев Ефрем Евдокимович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Ефрем Евдокимович
Пол
муж
Номер записи
63
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат родной [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 622
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 7
01 | Епишев Иван Евдокимович: 26 / 30 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефрем Евдокимович: 15 / 19 | однодворец - брат родной [1]
03 | Епишева Пелагея: - / 54 | однодворка - мать Ивана [1]
04 | Епишева Василиса: - / 36 | однодворка - жена Ивана [1]
05 | Епишева Анна Ивановна: - / 17 | однодворка - дочь Ивана [1]
06 | Епишева Мария Ивановна: - / 9 | однодворка - дочь Ивана [1]
Комментарий наборщика
возраст на 1816 ошибочно указан 29 лет.
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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