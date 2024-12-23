Епишев Иван Евдокимович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Иван Евдокимович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 62
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 622
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 7
01 | Епишев Иван Евдокимович: 26 / 30 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ефрем Евдокимович: 15 / 19 | однодворец - брат родной [1]
03 | Епишева Пелагея: - / 54 | однодворка - мать Ивана [1]
04 | Епишева Василиса: - / 36 | однодворка - жена Ивана [1]
05 | Епишева Анна Ивановна: - / 17 | однодворка - дочь Ивана [1]
06 | Епишева Мария Ивановна: - / 9 | однодворка - дочь Ивана [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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