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Епишев Григорий Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Григорий Иванович
Пол
муж
Номер записи
55
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 622
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 6
01 | Епишев Иван Климонтович: 37 / 41 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Григорий Иванович: 17 / 21 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Максим Иванович: - / 4 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Епишев Иван Григорьевич: 1 месяц / - | однодворец - сын Григория [2]
05 | Епишев Финоген Григорьевич: - / 3 | однодворец - сын Григория [2]
06 | Епишева Евдокия: - / 42 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Пелагея: - / 25 | однодворка - жена Григория [2]
08 | Епишева Ксения Григорьевна: - / месяц | однодворка - дочь Григория [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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