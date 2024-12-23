Епишев Иван Климонтович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Иван Климонтович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 54
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 37
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 622
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 6
01 | Епишев Иван Климонтович: 37 / 41 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Григорий Иванович: 17 / 21 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Максим Иванович: - / 4 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Епишев Иван Григорьевич: 1 месяц / - | однодворец - сын Григория [2]
05 | Епишев Финоген Григорьевич: - / 3 | однодворец - сын Григория [2]
06 | Епишева Евдокия: - / 42 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Пелагея: - / 25 | однодворка - жена Григория [2]
08 | Епишева Ксения Григорьевна: - / месяц | однодворка - дочь Григория [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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