Епишева Устинья
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Устинья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 47
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- брата Владимира жена
- Возраст по текущей РС
- 59
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 621
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 5
01 | Епишев Владимир Яковлевич: 58 / 62 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Корней Владимирович: 31 / 35 | однодворец - сын Владимира [1]
03 | Епишев Иродион Корнеевич: 12 / 16 | однодворец - сын Корнея [2]
04 | Епишева Устинья: - / 59 | однодворка - брата Владимира жена
05 | Епишева Ксения: - / 35 | однодворка - жена Корнея [2]
06 | Епишева Наталья Владимировна: - / 38 | однодворка - дочь Владимира [1]
07 | Епишева Евдокия Владимировна: - / 31 | однодворка - дочь Владимира [1]
08 | Епишева Наталья Корнеевна: - / 15 | однодворка - дочь Корнея [2]
09 | Епишева Евдокия Корнеевна: - / 9 | однодворка - дочь Корнея [2]
10 | Епишева Матрена Корнеевна: - / 7 | однодворка - дочь Корнея [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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