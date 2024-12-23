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Епишева Устинья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Устинья
Пол
жен
Номер записи
47
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брата Владимира жена
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 621
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 5
01 | Епишев Владимир Яковлевич: 58 / 62 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Корней Владимирович: 31 / 35 | однодворец - сын Владимира [1]
03 | Епишев Иродион Корнеевич: 12 / 16 | однодворец - сын Корнея [2]
04 | Епишева Устинья: - / 59 | однодворка - брата Владимира жена
05 | Епишева Ксения: - / 35 | однодворка - жена Корнея [2]
06 | Епишева Наталья Владимировна: - / 38 | однодворка - дочь Владимира [1]
07 | Епишева Евдокия Владимировна: - / 31 | однодворка - дочь Владимира [1]
08 | Епишева Наталья Корнеевна: - / 15 | однодворка - дочь Корнея [2]
09 | Епишева Евдокия Корнеевна: - / 9 | однодворка - дочь Корнея [2]
10 | Епишева Матрена Корнеевна: - / 7 | однодворка - дочь Корнея [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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