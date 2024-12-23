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Кобызева Пелагея

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызева Пелагея
Пол
жен
Номер записи
39
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Якова [1]
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 621
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 4
01 | Кобызев Яков Лукич: 48 / 52 | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Олимпий Моисеевич: 30 / 34 | однодворец - племянник Якова [1]
03 | Кобызев Григорий Олипиевич: 3 / 7 | однодворец - сын Олимпия [2]
04 | Кобызева Пелагея: - / 55 | однодворка - жена Якова [1]
05 | Кобызева Меланья: - / 51 | однодворка - жена брата Якова
06 | Кобызева Ирина: - / 35 | однодворка - жена Олимпия [2]
07 | Кобызева Устинья Олимпиевна: - / 12 | однодворка - дочь Олимпия [2]
08 | Кобызева Васса Олимпиевна: - / 4 | однодворка - дочь Олимпия [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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