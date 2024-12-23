Кобызева Васса
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кобызева Васса
- Пол
- жен
- Номер записи
- 33
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Василия [1]
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 621
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 3
01 | Кобызев Василий Иванович: 36 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Павел Васильевич: 17 / 21 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Кобызев Степан Васильевич: 14 / 18 | однодворец - сын Василия [1]
04 | Кобызев Никита Васильевич: 9 / 13 | однодворец - сын Василия [1]
05 | Кобызев Борис Васильевич: 1 / 6 | однодворец - сын Василия [1]
06 | Кобызев Михаил Павлович: - / 1 | однодворец - сын Павла [2]
07 | Кобызева Васса: - / 41 | однодворка - жена Василия [1]
08 | Кобызева Акилина Васильевна: - / 15 | однодворка - дочь Василия [1]
09 | Кобызева Мавра: - / 26 | однодворка - жена Павла [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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