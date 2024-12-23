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Кобызев Павел Васильевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызев Павел Васильевич
Пол
муж
Номер записи
28
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Василия [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 621
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 3
01 | Кобызев Василий Иванович: 36 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Павел Васильевич: 17 / 21 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Кобызев Степан Васильевич: 14 / 18 | однодворец - сын Василия [1]
04 | Кобызев Никита Васильевич: 9 / 13 | однодворец - сын Василия [1]
05 | Кобызев Борис Васильевич: 1 / 6 | однодворец - сын Василия [1]
06 | Кобызев Михаил Павлович: - / 1 | однодворец - сын Павла [2]
07 | Кобызева Васса: - / 41 | однодворка - жена Василия [1]
08 | Кобызева Акилина Васильевна: - / 15 | однодворка - дочь Василия [1]
09 | Кобызева Мавра: - / 26 | однодворка - жена Павла [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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