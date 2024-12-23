Кобызева Домна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кобызева Домна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 19
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Родиона [2]
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 620
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 2
01 | Кобызев Иван Тихонович: 59 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Родион Иванович: 41 / 45 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Кобызев Харитон Иванович: 33 / 37 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Кобызев Тимофей Иванович: 26 / 30 | однодворец - сын Ивана [1]
05 | Кобызев Егор Родионович: 7 / 11 | однодворец - сын Родиона [2]
06 | Кобызев Петр Харитонович: 10 / 14 | однодворец - сын Харитона [3]
07 | Кобызева Марья: - / 64 | однодворка - жена Ивана [1]
08 | Кобызева Домна: - / 41 | однодворка - жена Родиона [2]
09 | Кобызева Ксения Родионовна: - / 8 | однодворка - дочь Родиона [2]
10 | Кобызева Прасковья: - / 43 | однодворка - жена Харитона [3]
11 | Кобызева Анна Харитоновна: - / 17 | однодворка - дочь Харитона [3]
12 | Кобызева Ульяна Харитоновна: - / 5 | однодворка - дочь Харитона [3]
13 | Кобызева Ирина: - / 33 | однодворка - жена Тимофея [4]
14 | Кобызева Ксения Тимофеевна: - / 12 | однодворка - дочь Тимофея [4]
15 | Кобызева Агафья Тимофеевна: - / 5 | однодворка - дочь Тимофея [4]
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