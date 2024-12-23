Кобызев Пантелей Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кобызев Пантелей Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ивана [2]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 620
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 1
01 | Кобызев Моисей Григорьевич: 41 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Иван Моисеевич: 15 / 19 | однодворец - сын Моисея [1]
03 | Кобызев Пантелей Иванович: - / 1 | однодворец - сын Ивана [2]
04 | Кобызев Савелий Федосеевич: 27 / 31 | однодворец - племянник Моисея [1]
05 | Кобызев Севостьян Федосеевич: 16 / 20 | однодворец - племянник Моисея [1]
06 | Кобызева Настасья: - / 44 | однодворка - жена Моисея [1]
07 | Кобызева Агафья: - / 54 | солдатка - невестка Моисея [1]
08 | Кобызева Ефимия: - / 32 | однодворка - жена Савелия [4]
09 | Кобызева Марина Савельевна: - / 8 | однодворка - дочь Савелия [4]
10 | Кобызева Стефанида: - / 25 | однодворка - жена Севостьяна [5]
11 | Кобызева Настасья: - / 21 | однодворка - жена Ивана [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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