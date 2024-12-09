Домна
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Домна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 123
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена [2]
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 962
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 15
01 | Иван Петров(большой): 22 / - | крестьянин - глава
02 | Тимофей Иванов: 3 / 21 | крестьянин - сын [1]
03 | Фома Иванов: - / 10 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Марфа: - / 58 | крестьянка - мать [1]
05 | Александра Иванова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
06 | Настасья Иванова: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Домна: - / 18 | крестьянка - жена [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1816 ст.
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