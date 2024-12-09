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Иван Петров(большой)

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иван Петров(большой)
Пол
муж
Номер записи
117
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
22
Причина выбытия
умер
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1794
Год смерти
1831
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 961об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 15
01 | Иван Петров(большой): 22 / - | крестьянин - глава
02 | Тимофей Иванов: 3 / 21 | крестьянин - сын [1]
03 | Фома Иванов: - / 10 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Марфа: - / 58 | крестьянка - мать [1]
05 | Александра Иванова: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [1]
06 | Настасья Иванова: - / 5 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Домна: - / 18 | крестьянка - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1794 ст.
Дата смерти
Вычислено 1831 ст.

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