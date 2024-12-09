Неонила Федорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Неонила Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 113
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь 2-ой жены [1]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 962
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 14
01 | Федор Пантелеев: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Федоров: 7 / 25 | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
03 | Илья Федоров: 2 / - | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
04 | Игнатей Федоров: - / 11 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
05 | Савелей Григорьевв: - / 23 | крестьянин - зять [1]
06 | Зотий Савельев: - / 7 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Стафей Савельев: - / 3 | крестьянский сын - сын [5]
08 | Евдокея: - / 45 | крестьянка - жена [1]
09 | Неонила Федорова: - / 14 | крестьянская дочь - дочь 2-ой жены [1]
10 | Ульяна Федорова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь 2-ой жены [1]
11 | Марфа: - / 23 | крестьянка - жена [2]
12 | Евдокея: - / 25 | крестьянка - жена [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1820 ст.
- Место рождения
- д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния
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