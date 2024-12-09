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Иван Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
106
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын 1-ой жены [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 961об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 14
01 | Федор Пантелеев: 36 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Федоров: 7 / 25 | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
03 | Илья Федоров: 2 / - | крестьянин - сын 1-ой жены [1]
04 | Игнатей Федоров: - / 11 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [1]
05 | Савелей Григорьевв: - / 23 | крестьянин - зять [1]
06 | Зотий Савельев: - / 7 | крестьянский сын - сын [5]
07 | Стафей Савельев: - / 3 | крестьянский сын - сын [5]
08 | Евдокея: - / 45 | крестьянка - жена [1]
09 | Неонила Федорова: - / 14 | крестьянская дочь - дочь 2-ой жены [1]
10 | Ульяна Федорова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь 2-ой жены [1]
11 | Марфа: - / 23 | крестьянка - жена [2]
12 | Евдокея: - / 25 | крестьянка - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1809
Неизвестно
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

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