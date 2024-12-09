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Акинфей Фомин

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Акинфей Фомин
Пол
муж
Номер записи
101
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 961об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 13
01 | Фома Минеев: 26 / - | крестьянин - глава
02 | Акинфей Фомин: - / 15 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Дмитрий Фомин: - / 13 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Татьяна: - / 39 | крестьянка - жена [1]
05 | Софья Фомина: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1819 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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