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Маремьяна Артамонова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Маремьяна Артамонова
Пол
жен
Номер записи
99
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1834
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь [2]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 962
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 12
01 | Миней Гаврилов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Артамон Минеев: 27 / - | крестьянин - сын [1]
03 | Антон Артамонов: 0 / 18 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Иван Артамонов: - / 10 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Петр Артамонов: - / 5 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Катерина: - / 44 | крестьянка - жена [2]
07 | Парасковья Артамонова: - / 16 | крестьянская дочь - дочь [2]
08 | Маремьяна Артамонова: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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