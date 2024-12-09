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Петр Артамонов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Петр Артамонов
Пол
муж
Номер записи
96
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 961об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 12
01 | Миней Гаврилов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Артамон Минеев: 27 / - | крестьянин - сын [1]
03 | Антон Артамонов: 0 / 18 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Иван Артамонов: - / 10 | крестьянский сын - сын [2]
05 | Петр Артамонов: - / 5 | крестьянский сын - сын [2]
06 | Катерина: - / 44 | крестьянка - жена [2]
07 | Парасковья Артамонова: - / 16 | крестьянская дочь - дочь [2]
08 | Маремьяна Артамонова: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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