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Автомон Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Автомон Васильев
Пол
муж
Номер записи
87
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын 2-ой жены [2]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 961об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 11
01 | Пантелей Гаврилов: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Высилий Пантелеев: 43 / - | крестьянин - сын [1]
03 | Филип Васильев: 4 / 22 | крестьянин - сын 1-ой жены [2]
04 | Поликарп Васильев: - / 10 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
05 | Автомон Васильев: - / 7 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
06 | Дементей Васильев: - / 5 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
07 | Фекла: - / 30 | крестьянка - 2-ая жена [2]
08 | Евдокея Васильева: - / 0 | крестьянская дочь - дочь 2-ой жены [2]
09 | Домна: - / 18 | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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