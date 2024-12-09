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Высилий Пантелеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Высилий Пантелеев
Пол
муж
Номер записи
84
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умер
Год убытия
1833
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1833
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 961об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 11
01 | Пантелей Гаврилов: 66 / - | крестьянин - глава
02 | Высилий Пантелеев: 43 / - | крестьянин - сын [1]
03 | Филип Васильев: 4 / 22 | крестьянин - сын 1-ой жены [2]
04 | Поликарп Васильев: - / 10 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
05 | Автомон Васильев: - / 7 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
06 | Дементей Васильев: - / 5 | крестьянский сын - сын 2-ой жены [2]
07 | Фекла: - / 30 | крестьянка - 2-ая жена [2]
08 | Евдокея Васильева: - / 0 | крестьянская дочь - дочь 2-ой жены [2]
09 | Домна: - / 18 | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.
Дата смерти
Вычислено 1833 ст.

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