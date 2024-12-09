Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья

Дарья

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Дарья
Пол
жен
Номер записи
79
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена [2]
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 961
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 10
01 | Корнило Минеев: 33 / 51 | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Корнилов: 10 / 28 | крестьянин - сын [1]
03 | Аввакум Дмитриев: - / 3 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Иван Корнилов: 8 / - | крестьянский сын - сын [1]
05 | Назар Корнилов: 6 / 24 | крестьянин - сын [1]
06 | Василий Корнилов: 4 / 22 | крестьянин - сын [1]
07 | Евдокея: - / 55 | крестьянка - жена [1]
08 | Афимья Корнилова: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
09 | Дарья: - / 27 | крестьянка - жена [2]
10 | Парасковья Дмитриева: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Парасковья: - / 24 | крестьянка - жена [5]
12 | Наталья: - / 21 | крестьянка - жена [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.