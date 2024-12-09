Василий Корнилов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Василий Корнилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 76
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 960об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 10
01 | Корнило Минеев: 33 / 51 | крестьянин - глава
02 | Дмитрий Корнилов: 10 / 28 | крестьянин - сын [1]
03 | Аввакум Дмитриев: - / 3 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Иван Корнилов: 8 / - | крестьянский сын - сын [1]
05 | Назар Корнилов: 6 / 24 | крестьянин - сын [1]
06 | Василий Корнилов: 4 / 22 | крестьянин - сын [1]
07 | Евдокея: - / 55 | крестьянка - жена [1]
08 | Афимья Корнилова: - / 14 | крестьянская дочь - дочь [1]
09 | Дарья: - / 27 | крестьянка - жена [2]
10 | Парасковья Дмитриева: - / 0 | крестьянская дочь - дочь [2]
11 | Парасковья: - / 24 | крестьянка - жена [5]
12 | Наталья: - / 21 | крестьянка - жена [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1812 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.