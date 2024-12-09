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Иван Макаров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иван Макаров
Пол
муж
Номер записи
62
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 960об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 8
01 | Макар Трифанов: 29 / 47 | крестьянин - глава
02 | Семен Макаров: 3 / 21 | крестьянин - сын [1]
03 | Иван Макаров: - / 5 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Домна: - / 53 | крестьянка - жена [1]
05 | Дарья Макарова: - / 12 | крестьянская дочь - дочь [1]
06 | Парасковья Макарова: - / 8 | крестьянская дочь - дочь [1]
07 | Парасковья Макарова: - / 2 | крестьянская дочь - дочь мл. [1]
08 | Елизавета: - / 21 | крестьянка - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1829 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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