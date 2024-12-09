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Агаф Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Агаф Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
56
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 960об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 7
01 | Гаврило Трифанов: 36 / 54 | крестьянин - глава
02 | Агаф Гаврилов: - / 9 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Онофрий Гаврилов: - / 2 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Дарья: - / 28 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Фисна Гаврилова: - / 7 | крестьянская дочь - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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