Гаврило Трифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврило Трифанов

Гаврило Трифанов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Гаврило Трифанов
Пол
муж
Номер записи
55
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 960об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 7
01 | Гаврило Трифанов: 36 / 54 | крестьянин - глава
02 | Агаф Гаврилов: - / 9 | крестьянский сын - сын [1]
03 | Онофрий Гаврилов: - / 2 | крестьянский сын - сын [1]
04 | Дарья: - / 28 | крестьянка - 2-ая жена [1]
05 | Фисна Гаврилова: - / 7 | крестьянская дочь - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1780 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.