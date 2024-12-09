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Федор Власов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Федор Власов
Пол
муж
Номер записи
54
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 960об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 6
01 | Федор Власов: 23 / 41 | крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1793 ст.

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