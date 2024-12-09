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Роман Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Роман Михайлов
Пол
муж
Номер записи
49
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын [3]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 959об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Анофриев: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - сын [1]
03 | Михайло Иванов: 12 / 30 | крестьянин - сын [2]
04 | Роман Михайлов: - / 3 | крестьянский сын - сын [3]
05 | Сидор Иванов: 0 / - | крестьянский сын - сын [2]
06 | Фрол Иванов: - / 12 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Анна: - / 55 | крестьянка - жена [2]
08 | Федора: - / 30 | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

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