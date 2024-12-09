Иван Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Иван Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 47
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 959об
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Анофриев: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - сын [1]
03 | Михайло Иванов: 12 / 30 | крестьянин - сын [2]
04 | Роман Михайлов: - / 3 | крестьянский сын - сын [3]
05 | Сидор Иванов: 0 / - | крестьянский сын - сын [2]
06 | Фрол Иванов: - / 12 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Анна: - / 55 | крестьянка - жена [2]
08 | Федора: - / 30 | крестьянка - жена [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1784 ст.
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