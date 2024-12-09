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Иван Анофриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Иван Анофриев
Пол
муж
Номер записи
46
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1757
Год смерти
1830
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 959об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Анофриев: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - сын [1]
03 | Михайло Иванов: 12 / 30 | крестьянин - сын [2]
04 | Роман Михайлов: - / 3 | крестьянский сын - сын [3]
05 | Сидор Иванов: 0 / - | крестьянский сын - сын [2]
06 | Фрол Иванов: - / 12 | крестьянский сын - сын [2]
07 | Анна: - / 55 | крестьянка - жена [2]
08 | Федора: - / 30 | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1757 ст.
Дата смерти
Вычислено 1830 ст.

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