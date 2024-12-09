Марья
Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Марья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 44
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена [4]
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Костромская губерния губерния
- Уезд
- Кологривский у. уезд
- Место
- д. Починок
- Место события
- д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
- Архивный код
- ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 960
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 4
01 | Иван Тимофеев(большой): 43 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Тимофеев(меньшой): 28 / 46 | крестьянин - брат [1]
03 | Семен Иванов: - / 7 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дий Тимофеев: 16 / 34 | крестьянин - брат [2]
05 | Никифор Диев: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Викул Яковлев: 2 / 20 | крестьянин - племянник [2]
07 | Татьяна: - / 48 | крестьянка - жена [1]
08 | Парасковья: - / 68 | крестьянка - мать [2]
09 | Анна: - / 34 | крестьянка - жена [2]
10 | Марья: - / 29 | крестьянка - жена [4]
11 | Катерина: - / 21 | крестьянка - жена [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
- Дата рождения
- Вычислено 1805 ст.
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