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Татьяна

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Татьяна
Пол
жен
Номер записи
41
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 960
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 4
01 | Иван Тимофеев(большой): 43 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Тимофеев(меньшой): 28 / 46 | крестьянин - брат [1]
03 | Семен Иванов: - / 7 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дий Тимофеев: 16 / 34 | крестьянин - брат [2]
05 | Никифор Диев: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Викул Яковлев: 2 / 20 | крестьянин - племянник [2]
07 | Татьяна: - / 48 | крестьянка - жена [1]
08 | Парасковья: - / 68 | крестьянка - мать [2]
09 | Анна: - / 34 | крестьянка - жена [2]
10 | Марья: - / 29 | крестьянка - жена [4]
11 | Катерина: - / 21 | крестьянка - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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