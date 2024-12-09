Семен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Иванов

Семен Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Семен Иванов
Пол
муж
Номер записи
37
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын [2]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 959об
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 4
01 | Иван Тимофеев(большой): 43 / - | крестьянин - глава
02 | Иван Тимофеев(меньшой): 28 / 46 | крестьянин - брат [1]
03 | Семен Иванов: - / 7 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дий Тимофеев: 16 / 34 | крестьянин - брат [2]
05 | Никифор Диев: - / 0 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Викул Яковлев: 2 / 20 | крестьянин - племянник [2]
07 | Татьяна: - / 48 | крестьянка - жена [1]
08 | Парасковья: - / 68 | крестьянка - мать [2]
09 | Анна: - / 34 | крестьянка - жена [2]
10 | Марья: - / 29 | крестьянка - жена [4]
11 | Катерина: - / 21 | крестьянка - жена [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.
Место рождения
д. Починок, Кологривский у. уезд, Костромская губерния губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.