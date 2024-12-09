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Василиса

Из справочника
Ревизские Сказки д.Починок за 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Василиса
Пол
жен
Номер записи
31
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Костромская губерния губерния
Уезд
Кологривский у. уезд
Место
д. Починок
Место события
д. Починок, Погощенская вол., Кологривский у., Костромская губерния
Архивный код
ГАКО: ф.200, оп.20, д.59, лист: 960
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых г. Кологрив и Кологривского у. (фамилии владельцев на буквы: Кологривский у. – А–Г; г. Кологрив – Б, Е, З, И, К, М, П;), 1834-1835
Населённый пункт: д. Починок
сословие: пом.крестьяне
/ Князя Василия Ивановича Горчакова; до 1844 года/
Номер двора / семьи: 3
01 | Яков Иванов: 31 / 49 | крестьянин - глава
02 | Максим Яковлев: 12 / 30 | крестьянин - сын [1]
03 | Кондратей Максимов: - / 4 | крестьянский сын - сын [2]
04 | Дий Иванов: 27 / - | крестьянин - брат [1]
05 | Еким Диев: - / 16 | крестьянский сын - сын [4]
06 | Василиса: - / 55 | крестьянка - жена [1]
07 | Василиса: - / 28 | крестьянка - жена [2]
08 | Евдокея: - / 30 | крестьянка - жена [4]
09 | Ирина Диева: - / 13 | крестьянская дочь - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Сергей Кузнецов
Дата рождения
Вычислено 1779 ст.

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